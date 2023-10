Berliner S-Bahn: Diese Linien fahren im Oktober unregelmäßig

Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen sich ab Mittwoch wieder auf mehrere Einschränkungen einstellen. Grund dafür sind unter anderem Weichen- und Gleisarbeiten. Betroffen ist die Strecke zwischen der Schönhauser Allee und der Bornholmer Straße. Dort fahren ab Mittwoch, 22 Uhr, keine Züge.

Stattdessen kann die Umfahrung mit der S-Bahn über Gesundbrunnen (mit Umstieg und Bahnsteigwechsel) oder die zwischen Schönhauser Allee und Pankow mit der U-Bahnlinie U2 genutzt werden. Fahrgäste der Linien S41 und S42 müssen in beiden Fahrtrichtungen in Gesundbrunnen umsteigen, die Weiterfahrt erfolgt nach 7 Minuten vom selben Gleis. Die Arbeiten dauern bis Donnerstag, 1.30 Uhr, an.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

S46: Fahrplanänderung bis zum November

Zudem besteht zwischen den Stationen Ahrensfelde und Lichtenberg ab 22 Uhr am Mittwoch nur ein 20-Minuten-Takt. In Berlin-Marzahn müssen die Fahrgäste aus beiden Richtungen den Bahnsteig wechseln. Die Arbeiten dauern bis 1.30 Uhr am Donnerstag an.

Zudem gibt es seit Mittwoch Fahrplanänderungen bei der Linie S46, die noch bis Freitag, den 3. November anhalten. Die S46 fährt von Montag bis Freitag bis ca. 21 Uhr zwischen Königs Wusterhausen und Gesundbrunnen. Ab ca. 21 Uhr sowie Samstag und Sonntag (außer ca. 12 bis 20 Uhr) verkehrt die Linie zwischen Königs Wusterhausen und Halensee sowie zwischen Halensee und Charlottenburg.

#S46: ab heute durchgehend bis 3.11.2023 (Fr) ca. 22 Uhr bitte die veränderte Linienführung, Fahrplan- sowie Bahnsteigänderungen beachten. Ausführliche Informationen unter: https://t.co/hZbdbxj2Lj — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) October 18, 2023

Ab Ende Oktober: Keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Friedrichstraße

Eine weitere Einschränkung erwartet Fahrgäste der S-Bahnlinien S3, S5, S7 und S9 für knapp zwei Wochen: Zwischen den Stationen Ostbahnhof und Friedrichstraße verkehren vom 26. Oktober bis zum 6. November keine Bahnen. Es besteht für die Zeit ein Ersatzverkehr mit Bussen.