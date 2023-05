Fahrradkorso in Berlin-Pankow: Einschränkungen im Straßenverkehr

Aufgrund eines Fahrradkorsos in Berlin-Pankow kommt es am Mittwochabend zu mehreren Einschränkungen im Straßenverkehr. Betroffen sind unter anderem die Ortsteile Heinersdorf, Weißensee und Prenzlauer Berg, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) auf Twitter mitteilt. Die Fahrraddemo beginnt um 17.30 Uhr am Falkplatz nahe des Bahnhofs Schönhauser Allee und endet um 21 Uhr in der Bernauer Straße unweit des Mauerparks.

Jeden ersten Mittwoch im Monat organisiert die Initiative Respect Cyclists Berlin die Fahrraddemo in der Berliner Innenstadt. Der lose Zusammenschluss von Radfahrern setzt sich unter anderem für mehr Radwege in der Hauptstadt ein.