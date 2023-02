Restaurant-Mitarbeiter lebensgefährlich verletzt Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Mitarbeitern eines Restaurants im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick ist ein 39-Jähriger lebensgefährlich verletzt w... dpa

Berlin -Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Mitarbeitern eines Restaurants im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick ist ein 39-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Ein 50-Jähriger soll den Mann am Donnerstag mit einem Messer angegriffen und ihm eine Stichverletzung zugefügt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin am Freitag mitteilten. Zeugen sollen den Mann nach dem Vorfall in der Wilhelminenhofstraße bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten haben.