Restauratorin bringt 700 Jahre alten Thron auf Hochglanz Die Krönung von König Charles III. ist für den 6. Mai in der Westminster Abbey angesetzt. Die Vorbereitungen für ein dreitägiges Feierwochenende mit etlichen... dpa

London -Die Krönung des britischen Königs Charles III. wirft ihre Schatten voraus: Die Restauratorin der Londoner Westminster Abbey, Krista Blessley, ist bereits seit Monaten mit den Arbeiten am Krönungsstuhl beschäftigt. „Als Restauratorin ist es wirklich einzigartig, an etwas zu arbeiten, was zu einer Sammlung gehört, aber gleichzeitig weiter in seiner ursprünglichen Funktion genutzt wird“, sagte Blessley der Nachrichtenagentur PA.