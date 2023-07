Rettung im Pazifik: Schiffbrüchiger überlebt drei Monate auf hoher See

Im April war der 51-jährige Australier Tim Shaddock mit seinem Katamaran in See gestochen – und galt seitdem als vermisst. Am vergangenen Donnerstag ist der Schiffbrüchige gerettet worden – nach etwa drei Monaten auf See. Wie der australische Sender 9News mitteilte, soll sich der 51-Jährige von rohem Fisch und Regenwasser ernährt haben.

Laut dem Fernsehsender war Shaddock im April mit einem Katamaran vom mexikanischen La Paz in See gestochen. Sein Ziel: Französisch-Polynesien, eine Inselgruppe mitten im Pazifik, die über 6000 Kilometer von der mexikanischen Küste entfernt liegt. Mit an Bord: Seine Hündin Bella, die ebenfalls gerettet werden konnte.

Australian sailor Tim Shaddock has been rescued after being adrift for two months, surviving by eating raw fish and drinking rainwater. pic.twitter.com/99fBy2Tk82 — The Project (@theprojecttv) July 16, 2023

Katamaran im Sturm beschädigt: Shaddock trieb wochenlang auf dem Meer

Kurz nachdem Shaddock sich auf den Weg gemacht hatte, wurde sein Katamaran durch einen Sturm so stark beschädigt, dass die gesamte Funk- und Bordelektronik ausfiel und das Schiff nicht mehr manövrierfähig war. Mehrere Wochen lang trieb er hilflos auf dem Pazifik.

Der 51-Jährige überlebte, indem er Fische fing und Regenwasser trank. Auch seine Hündin Bella konnte er so ausreichend ernähren. Die nötige Angelausrüstung hatte Shaddock an Bord, den Fisch aßen sie roh. Die Tage auf hoher See verbrachten sie damit, auf Rettung zu warten.

Helikopter entdeckt den Schiffbrüchigen: Rettung nach drei Monaten

Nach drei Monaten auf See entdeckte ein Helikopter eines Thunfisch-Trawlers den Katamaran und die beiden Schiffbrüchigen. An Bord des Schiffes sei Shaddock jetzt auf dem Weg zurück nach Mexiko – wo das Abenteuer vor drei Monaten begann.

Der 51-Jährige sei Medienberichten zufolge gesund und bei klarem Verstand. Die Gesellschaft seiner Hündin Bella soll ihm „unglaublich“ geholfen haben, so Shaddock. Sobald er in Mexiko angekommen ist, soll er weitere medizinische Versorgung erhalten. Bilder zeigen den Australier abgemagert und bärtig – aber auch lächelnd. „Ich habe eine sehr schwierige Zeit auf See überstanden“, sagte Shaddock. „Ich brauche jetzt vor allem Ruhe und gutes Essen, weil ich so lange allein auf See unterwegs war.“