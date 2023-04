Rettungsaktion der Polizei Berlin: Mann fällt von Oberbaumbrücke in die Spree

Ein Mann fällt aus bisher ungeklärter Ursache von der Oberbaumbrücke in Berlin-Kreuzberg in die Spree. Nach der Bergung läuft er zu Fuß zu einem Rettungswagen.

Ein Mann ist in der Nacht zu Mittwoch von der Oberbaumbrücke in Berlin-Kreuzberg in die Spree gefallen. Das Wasser des Flusses hatte nach ersten Mitteilungen der Einsatzkräfte nur 9 Grad. Zuerst eintreffende Polizeibeamten einer Einsatzhundertschaft zogen den Mann an Land. Die Besatzung eines Rettungswagens sichtete den klitschnassen Mitternachtsschwimmer.

Ob der Mann beim Pinkeln oder aus einem anderen Grund ins Wasser der Spree fiel, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Berliner Polizei. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot, Tauchern, einem Mehrzweckboot, einer Drohne und diversen weiteren Rettern anrückte, musste zum Glück nicht zum Einsatz kommen.