Ski-Unfall: Retter erkannten Manuel Neuer zunächst nicht Der Fußball-Nationaltorwart brach sich bei einer Skitour den Unterschenkel und fällt bis zum Saisonende aus. Nun wurden neue Details bekannt. dpa

Eingegipst: Manuel Neuer meldete sich via Instagram direkt vom Krankenbett. Manuel Neuer/Instagram

München -Nach dem Unfall von Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer bei einer Skitour sind weitere Details zum Geschehen bekannt geworden. Der 36-Jährige sei am unteren Bereich des steilen Südhangs des Roßkopfs am Spitzingsee in Bayern gestürzt, bestätigte ein Sprecher der Bergwacht Schliersee dem Miesbacher Merkur. Daraufhin habe die Gruppe, mit der Neuer unterwegs gewesen sei, einen Notruf abgesetzt.