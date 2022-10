Rettungssanitäterin in Neukölln rassistisch beleidigt In Berlin-Neukölln ist eine Rettungssanitäterin der Berliner Feuerwehr Polizeiangaben zufolge von einem 48-Jährigen rassistisch angegriffen worden. Die Rettu... dpa

Berlin -In Berlin-Neukölln ist eine Rettungssanitäterin der Berliner Feuerwehr Polizeiangaben zufolge von einem 48-Jährigen rassistisch angegriffen worden. Die Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten am Freitagabend eine Patientin auf dem Esperantoplatz. Dabei sei eine 20 Jahre alte Sanitäterin von dem unbeteiligten Mann beleidigt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach setzte sich der 48-Jährige nach seinen Beschimpfungen auf eine Parkbank in der unmittelbaren Nähe des Einsatzortes. Zuvor hatte die „BZ“ berichtet.