Rettungswagen stößt bei Unfall in Schöneberg mit Auto zusammen: Fünf Verletzte

Der Rettungswagen eilte zu einem Notfall in Tempelhof. An der Kreuzung Bülowstraße/Potsdamer Straße kam es Donnerstagabend zu einem Zusammenstoß mit einem Auto.

Ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr ist am Donnerstagabend mit einem Auto im Ortsteil Schöneberg zusammengestoßen. Wie ein Feuerwehrsprecher der Berliner Zeitung sagte, wurden bei dem Unfall fünf Menschen verletzt, einer von ihnen schwer.

Der Rettungswagen habe sich auf dem Weg zu einem Notfall in Tempelhof befunden, als es an der Kreuzung Bülowstraße/Potsdamer Straße zum Zusammenstoß kam. Der Notruf ging um 17.14 Uhr ein. In dem Krankenwagen habe sich kein Patient befunden, so der Feuerwehrsprecher. Zwei Besatzungsmitglieder wurden allerdings verletzt. Eine Rettungskraft erlitt schwerere Verletzungen.

Schwerer #Unfall in Schöneberg an der Kreuzung Potsdamer Straße/Bülowstraße! Die Straßen sind #gesperrt. Bitte den Bereich umfahren! pic.twitter.com/zeESOf59i1 — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) May 25, 2023

In dem Auto habe sich ein Vater mit zwei Kindern befunden. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt. Alle fünf Verletzten wurden in eine Klinik gebracht. Der Einsatz von Polizei und Feuerwehr läuft noch. Die Kreuzung ist derzeit für den Verkehr gesperrt.