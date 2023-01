Reutlingen: Polizei ermittelt nach Brand in Pflegeheim wegen dreifachen Mordes

Nach dem Brand in einem sozialpsychiatrischen Pflegeheim in Reutlingen, bei dem am Dienstag drei Menschen starben, ermittelt die Tübinger Staatsanwaltschaft wegen Mordverdachts. Im Fokus steht laut Mitteilung der Polizei eine 57 Jahre alte Bewohnerin, die bei dem Brand schwer verletzt wurde.

Noch ist klar, ob ein Unfall oder fahrlässiges Handeln den Brand verursacht hatte. Zwölf weitere Menschen seien durch das Feuer verletzt worden, teilte ein Polizeisprecherin am Mittwochmorgen mit. Derzeit schwebt niemand mehr in Lebensgefahr.