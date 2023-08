Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat angekündigt, bald Drohnen in die Ukraine liefern zu wollen. Ein entsprechender Auftrag sei erteilt worden, sagte ein Firmensprecher am Sonntag in Düsseldorf. Zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ berichtet. Wie viele Drohnen Rheinmetall liefern wird, sagte der Sprecher nicht. Allerdings werde die Auslieferung bis Jahresende erfolgen. Seit Beginn des Krieges lieferte der Konzern bereits Munition, Panzer, Flugabwehr und Militär-Lastwagen in die Ukraine.

Es handelt sich um „Luna NG“-Aufklärungsdrohnen, die nicht bewaffnet sein werden. Sie können mehrere Hundert Kilometer weit fliegen und die Kommunikation des Feindes abhören oder stören. Auch Lkw, die zum Bodentransport genutzt werden, werden geliefert.

Auftrag kommt von der Bundesregierung

Der Auftrag kommt von der Bundesregierung, die damit das von Russland angegriffene Land unterstützt. Der größte deutsche Rüstungskonzern, dessen Auftragsbücher so voll sind wie noch nie, lieferte bereits umfangreiche Militärgüter oder arbeitet daran. Unlängst wurde bekannt, dass er alte Leopard-Panzer von einer belgischen Firma kaufte und diese auf Vordermann bringen will, damit rund 30 davon fronttauglich sind. Außerdem will Rheinmetall direkt mit Kiew einen Vertrag abschließen, um in der Ukraine eine Kampfpanzer-Fabrik zu bauen.