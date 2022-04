Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat bei der Bundesregierung offenbar die Erlaubnis beantragt, 100 alte Marder-Schützenpanzer an die Ukraine zu verkaufen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, braucht der Konzern eine Exportlizenz für die Panzer, die vor ihrer Lieferung in die Ukraine noch restauriert werden sollen.

Die Pläne von Rheinmetall könnten die Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz (SPD) weiter unter Druck setzen. Scholz und seine Minister müssten in den kommenden Tagen entscheiden, ob sie einer direkten Lieferung von Panzern aus Deutschland in die Ukraine zustimmen. Seit Wochen häufen sich die Forderungen an Scholz, auch schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will „vor allen Dingen auch schwere Waffen“ an die Ukraine liefern. Ein Sprecher von Rheinmetall wollte sich gegenüber Reuters nicht äußern.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte dem Spiegel, die Regierung werde „zeitnah“ über den Antrag des Rüstungskonzerns entscheiden.