Ricarda Lang fordert zur WM reisende Politiker zur Kritik am Gastgeberland Katar auf

Heute beginnt in Katar die umstrittenste Fußball-WM aller Zeiten. Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang fordert: Wer vor Ort ist, sollte den „Finger in die Wunde legen“.

Ricarda Lang, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, spricht in der Nähe des offiziellen Gelände für Protestaktionen in der sogenannten „Green Zone“ vom UN-Klimagipfel COP27.

Zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar reisende Politiker sollen nach Ansicht von Grünen-Politikerin Ricarda Lang vor Ort Kritik am Gastgeberland üben. „Niemand sollte schweigen“, sagte Lang dem Berliner „Tagesspiegel“ vom Sonntag. Es mache einen Unterschied, „ob man vor Ort ist zum Fußballschauen und Spaßhaben, oder ob man den Finger in die Wunde legt“, sagte sie.

Die Co-Vorsitzende der Grünen erklärte, sie werde die am Sonntag beginnende Fußball-Weltmeisterschaft ignorieren. „Ich habe die WM selten aufmerksam verfolgt und werde das auch dieses Jahr nicht tun“, sagte Lang dem Tagesspiegel. Sie wünsche dem DFB-Team aber viel Erfolg.

Lang kündigte an, sie werde sich stattdessen mit der Menschenrechtssituation in Katar auseinandersetzen - und das auch über die WM hinaus. „Wir haben eine Verantwortung, uns für die Menschen- und Arbeitsrechte in Katar einzusetzen“, sagte sie. Zudem müssten bessere Vergaberegeln für Veranstaltungen wie die Fußball-Weltmeisterschaft erarbeitet werden, fügte sie hinzu.

Am Sonntag wird die WM in Katar eröffnet. Der Weltfußballverband Fifa hatte die Veranstaltung im Jahr 2010 an das Golfemirat vergeben, das seitdem Milliarden Dollar in die Vorbereitungen investiert hat. Katar wird jedoch immer wieder scharf wegen seines Umgangs mit ausländischen Arbeitskräften, mit Frauen und Vertretern der LGBTQ-Gemeinschaft kritisiert. Die englische Abkürzung LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer.