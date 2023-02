Richterin gerät mit Gesetz in Konflikt - „Spurlos in Athen“ Eine Richterin sucht in Griechenland nach ihrem verschwundenen Sohn - dabei wirft sie ihre eigenen Prinzipien über Bord: Silke Bodenbender als kämpferische M... Ute Wessels , dpa

Vor wenigen Tagen fiel in der griechischen Hauptstadt Athen die letzte Klappe für den spannenden ARD Degeto-Thriller „Spurlos in Athen" mit Silke Bodenbender in der Hauptrolle. „Spurlos in Athen" ist eine Produktion der Lailaps Films – a Studiocanal Company im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Produzent ist Nils Dünker, Producer ist Leon Schömig. Die Redaktion liegt bei Claudia Luzius und Christoph Pellander (ARD Degeto). Die Dreharbeiten fanden in Athen statt.

Athen -Eine Mutter glaubt, ihr Sohn sei in Athen fleißig am Studieren. Als sie ihn dort besuchen will, ist er verschwunden. Grimme-Preisträgerin Silke Bodenbender spielt die Richterin Marlene Neubach, die sich auf eine riskante Suche nach ihrem Sohn Jakob begibt, quer durch die griechische Millionenmetropole und am Rande der Legalität. Das Erste zeigt den Krimi „Spurlos in Athen“ am Samstag um 20.15 Uhr.