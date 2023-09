In der Slowakei hat am Samstag die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Die Wahllokale in dem EU- und Nato-Mitgliedsland mit 5,4 Millionen Einwohnern öffneten um 7 Uhr. Die Wahl gilt als richtungsweisend für die außenpolitische Ausrichtung der Slowakei und die künftige Unterstützung für die Ukraine.

Umfragen deuteten zuletzt auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der populistischen Partei Smer-SD des prorussischen Ex-Regierungschefs Robert Fico und der liberalen Partei Fortschrittliche Slowakei von EU-Vizeparlamentspräsident Michal Simecka hin. Beide Parteien wären im Falle eines Wahlsiegs voraussichtlich auf Koalitionspartner angewiesen.

Ex-Regierungschef Robert Fico ist der Spitzenkandidat der populistischen Partei Smer-SD. Tomas Tkacik/Imago

Slowakei: Amtierender Interims-Regierungschef tritt nicht zur Wahl an

Smer-SD-Chef Fico war bereits von 2006 bis 2010 und von 2012 bis 2018 slowakischer Regierungschef. 2018 musste er nach der Ermordung des Journalisten Jan Kuciak und dessen Verlobter zurücktreten. Kuciak hatte zu Verbindungen zwischen der italienischen Mafia und Ficos Regierungspartei recherchiert. In den Jahren danach kehrte in der slowakischen Politik jedoch keine Ruhe ein, seit 2018 gab es insgesamt vier Ministerpräsidenten. Der amtierende Interims-Regierungschef Ludovit Odor tritt nicht zur Wahl an. Sowohl Ficos Smer-SD als auch Simeckas Fortschrittliche Slowakei wären im Falle eines Wahlsiegs voraussichtlich auf Koalitionspartner angewiesen.

Die Wahllokale schließen um 20 Uhr. Direkt im Anschluss werden erste Hochrechnungen erwartet, bis Sonntagmorgen dürften die Ergebnisse feststehen.