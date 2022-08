Die amerikanische Fast-Food-Kette McDonalds sagt der Parfümindustrie den Kampf an. In Österreich ist „Gurkerl No. 1“ für kurze Zeit erhältlich und nimmt dabei das bekannte Parfüm aus dem Hause Chanel „Chanel No. 5“ aufs Korn.

Nach Angaben des Herstellers riechen Kunden der Schnellrestaurantkette nach der Nutzung nach einem „frischen Gurkenduft“ und beschwichtigt damit etwaige Befürchtungen, das Duschgel würde nach Frittierfett riechen.

Um das Duschgel zu bekommen, müssen Kunden erst Punkte sammeln, die nach jeder Bestellung auf das Prämienpunktekonto gutgeschrieben werden. Es ist nicht die erste Werbeaktion, die das Herz von Fans des Fast-Food-Riesen höher schlagen lässt. So können auch deutsche Kunden regelmäßig Produkte ergattern.

Deutsche Filialen locken mit Socken

Neben dem bekannten Spielzeug aus dem Kindermenü, gibt es auch regelmäßig Aktionen für Erwachsene. Im vergangenen Jahr konnten sich deutsche McDonald's-App-Nutzer, pünktlich zum Nikolaustag, Socken sichern.

Die Merchandise-Produkte sind beliebt und meist nach kurzer Zeit vergriffen. Das Unternehmen betreibt einen eigenen Online-Shop mit dem Namen „Golden Arches Unlimited“, der Kunden zum Kauf von Artikeln mit McDonald's-Logo animiert. Dort finden sich auch ungewöhnliche Produkte, wie beispielsweise ein Burger-Teppich.