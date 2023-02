In der lettischen Hauptstadt Riga ist am Dienstagabend in einem Produktionsgebäude für Drohnen ein Feuer ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Feuer in Fabrik: Drohnen für die ukrainische Armee brennen

In der lettischen Hauptstadt Riga ist ein Feuer ausgebrochen: Feuerwehrleute sind in einer US-Fabrik für Drohnen im Einsatz. Gints Ivuskans/AFP

In einer US-Fabrik für Drohnen in Lettland ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. „Ein Brand mit hohem Risiko ist im Produktionsgebäude ausgebrochen und hat viel Rauch verursacht“, erklärte die Feuerwehr im Onlinedienst Twitter. Zwei Dutzend Polizeiautos, neun Feuerwehrfahrzeuge und fünf Krankenwagen waren vor Ort bei der Fabrik, die Drohnen für die ukrainische Armee und Nato-Verbündete produziert.

Die Drohnenproduktion wird von dem US-amerikanischen Unternehmen Edge Autonomy am Rande der lettischen Hauptstadt Riga betrieben. Die Firma mit Sitz in Kalifornien stellt nach Angaben auf ihrer Website unbemannte Langstreckenflugzeuge für Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen her.