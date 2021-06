Berlin - Es ist 12 Uhr mittags in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain: Dicke Rauchschwaden steigen über der Straße auf – groß und mächtig steht die Wolke über dem Stadtviertel. Das Feuer lodert auf der Kreuzung vor dem jahrelang besetzten Haus Rigaer 94, das vor einigen Monaten mit einem massiven Polizeieinsatz geräumt wurde. Der Rauch ist schwarz. Die Straße ist bereits von der Polizei abgesperrt. Dutzende Mannschaftswagen mit Blaulicht blockieren jeden Verkehr.

Schaulustige stehen überall und sehen zu. Dann knallt es, es klingt wie Silvesterböller, die gezündet werden. Zwei Dutzend Mal knallt es. Um 12.05 Uhr ist die Wolke nicht mehr schwarz, sondern nun steigt weißer Rauch auf. Ebenfalls eine riesige Wolke. Nun kreist das erste Mal der Einsatzhubschrauber über dem Kiez. So wie es möglich ist, wenn es zu Ausschreitungen von Hausbesetzern und Linksextremisten kommt.

Einsatzkräfte löschen Brände und räumen Barrikaden weg

Die Polizei ist am Mittwochvormittag mit einem Räumpanzer und einem Wasserwerfer vor dem verbarrikadierten Haus Rigaer Straße 94 im Einsatz. Damit löschen die Einsatzkräfte Brände und räumen Barrikaden weg, die Unterstützer des Hauses errichtet haben.

„Unsere Einsatzkräfte & die @Berliner_Fw werden nicht durchgelassen. Stattdessen werden sie angegriffen & mit Steinen beworfen, u.a. von den Dächern. Um das Feuer sicher zu löschen, setzen wir Wasserwerfer & Räumtechnik ein“, schreibt die Polizei auf Twitter. Die teilweise brennenden Barrikaden bestehen aus Müll, Fahrrädern, Absperrgittern und Stacheldraht. Es gibt zahlreiche Steinwürfe, zudem fliegen Böller durch die Luft und explodieren in der Rigaer Straße.

In der #Rigaer Str. brennen derzeit Barrikaden.

Im Internet schreiben die Unterstützer des teilbesetzten Hauses: „Die Verteidigung der Rigaer 94 hat begonnen.“ Und weiter: „In dieser Minute wird die Straße verbarrikadiert und eine autonome Zone eingerichtet, um die Rote Zone des Senats zu verhindern.“

60 verletzte Polizisten und nur eine Festnahme

Gegenüber der Berliner Zeitung spricht die Polizei wenig später von rund 200 Vermummten, die sich nach dem Angriff in umliegende Häuser zurückgezogen hätten – auch in die Rigaer 94. Polizeibeamte seien durch Steinwürfe verletzt worden. „Rund 60 Einsatzkräfte wurden verletzt, überwiegend durch Stein- und Flaschenwürfe“, sagt Polizeisprecherin Anja Dierschke. „Aber alle konnten im Dienst verbleiben.“ Nach Dierschkes Angaben wurde ein Flaschen- und Steinewerfer festgenommen.

Die Polizei bleibt am Mittwochnachmittag vorerst weiterhin mit rund 200 Beamten im Kiez um die Rigaer Straße im Einsatz. Außerhalb der Polizeiabsperrungen findet eine Kundgebung „gegen Polizeigewalt in der Rigaer Straße“ statt. Die Polizei räumt mehrere Steinhaufen von den Dächern der umliegenden Häuser. Ein Höheninterventionsteam der Polizei ist auf das Dach der Hausnummer 94 geklettert, um zu verhindern, dass von dort bei der Brandschutzbegehung Steine heruntergeworfen werden.

Rigaer 94: Geplante Brandschutzprüfung am Donnerstag ab 8 Uhr

Hintergrund der Krawalle: Die linksradikalen Besetzer der Rigaer 94 und ihre Unterstützer hatten seit längerem heftigen Widerstand gegen die Brandschutzprüfung durch Eigentümer-Vertreter am Donnerstag angekündigt. Diese ist nach Angaben der Polizeisprecherin nach bisheriger Planung für 8 Uhr angesetzt.

Die Hauseigentümer kommen mit der Brandschutzbegehung einer ursprünglichen Anweisung des Bauamtes von Friedrichshain-Kreuzberg nach. Dieses hatte die Eigentümer unter Androhung eines Bußgeldes von 500.000 Euro zu der Begehung verpflichtet.

Polizei bereitet Großeinsatz vor: Sperrzone mit Demo-Verbot

Die Polizei bereitet sich auf einen großen Einsatz vor und verfügte von Mittwochnachmittag bis Freitagabend eine Sperrzone mit einem Demonstrationsverbot. Zugang zum abgesperrten Bereich sollen nur Anwohner haben.

Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin, teilt mit: „Die aktuellen Gewalttaten zeigen sehr deutlich, warum eine Begehung zur Begutachtung des Brandschutzes in der R94 mit tausenden Polizisten in Amtshilfe abgesichert werden muss.“

AFP/John MacDougall Berliner Polizisten sind am Mittwoch auch nach dem Angriff in der Rigaer Straße im Einsatz.

AfD Berlin fordert Räumung der „Brutstätten der Gewalt“

AfD-Sicherheitsexperte Karsten Woldeit fordert ein hartes Eingreifen der Polizei in der Rigaer Straße. Er sagt: „Derzeit kann die Polizei nur mit schwerem Gerät in die Terrozone. Von den Dächern fliegen Steine, am Boden brennen Barrikaden. Es sieht vor Ort aus wie im Krieg.“ Berlin müsse den „linken Terroristen“ sofort und entschlossen entgegentreten. Die „Brutstätten der Gewalt“ müssten umgehend geräumt und das Viertel befriedet werden. Der Berliner Senat dürfe nicht länger tatenlos zusehen.

CDU: Teile der Koalition hielten schützende Hand über Chaoten

„Viel zu lange haben Teile der Koalition ihre schützende Hand über die Gewaltchaoten in der Rigaer Straße gehalten“, erklärte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger. „Mit ihrer mangelnden Distanz haben sie den Nährboden für die Gewalteskalation geschaffen, unter der die Berlinerinnen und Berliner seit Jahren leiden müssen.“ Und der innenpolitische Sprecher der FDP, Paul Fresdorf erklärte unter anderem: „Rechtsfreie Räume und die Androhung von kriegsähnlichen Zuständen kann eine auf dem Rechtsstaat fußende Demokratie nicht hinnehmen.“

Weitere Angriffe: Vermummte zünden sieben Autos in Marzahn an

Am Montagnachmittag wurden sieben Autos in Berlin-Marzahn angezündet. Ein Zeuge sah „etwa sieben bis acht“ vermummte Menschen, die auf Fahrrädern flohen. Ein Teil der Autos gehörte zu einer Firma, die sich mit Brandschutz beschäftigt. Ein Brandschutzexperte dieser Firma wird bei der Begehung der Rigaer 94 am Donnerstag begleitend dabei sein.

Vor einer Woche griffen unbekannte Täter Feuerwehrleute und Polizisten nachts an dem Haus massiv mit Steinwürfen an. Verletzt wurde niemand. Fahrzeuge von Polizei und Feuerwehr wurden beschädigt. Nach dem Einsatz fand die Polizei mehr als 50 Pflastersteine auf der Straße.