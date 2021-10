Berlin - Die Polizei ist am Mittwochmorgen in alle Wohnungen der Rigaer Straße 94 eingedrungen. Es waren 320 Polizisten in dem umkämpften Haus in Berlin-Friedrichshain im Einsatz. „Wir vollstreckten einen richterlich erlassenen Durchsuchungsbeschluss“, sagte eine Polizeisprecherin. Er sei auf Antrag des Eigentümers erlassen worden. Mittlerweile formiert sich vor dem Haus Protest.