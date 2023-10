Drei Jahre nach der Räumung eines besetzten Hauses der linksradikalen Szene in der Liebigstraße in Berlin-Friedrichshain haben Unterstützer auf der Straße randaliert und die Polizei angegriffen. In der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain versammeten sich am Montagabend 40 Menschen und zündeten mehrere Gegenstände auf der Straße an. Wie die Polizei auf X (ehemals Twitter) berichtete, wurden die eintreffenden Polizisten mit Pyrotechnik beworfen. Mehrere Polizisten wurden dabei verletzt.

Gegen 18.30 Uhr versammelten sich ca. 40 Personen im Bereich der Rigaer Straße in #Friedrichshain, brachten Gegenstände auf die Straße und zündeten sie an. Beim Eintreffen unserer Kolleg. und dem Räumen der Straße wurden diese u.a. mit Pyro beworfen. Dabei wurden mehrere Kolleg.… — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 9, 2023

Medienberichten zufolge geschah dies aufgrund des Jahrestages der Räumung von „Liebig34“, einem besetzten Haus in der Liebigstraße 34. Das Haus wurde am 9. Oktober 2020 unter Protesten und Ausschreitungen geräumt.