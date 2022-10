Ein 38-Jähriger soll dem neuen Partner seiner Ex-Freundin in Charlottenburg aufgelauert und ihn dann lebensgefährlich verletzt haben. Nun wurde Anklage erhoben.

Rivalen in Berliner Park niedergestochen: Mann wegen Mordversuchs angeklagt

Ein Mann wurde im Juli 2022 bei einer Messerattacke in Berlin schwer verletzt.

Aus Hass und Eifersucht soll ein Mann am 14. Juli in Charlottenburg einen 35 Jahre alten Kontrahenten mit einem Messer und einem Ast attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin erhob nun wegen versuchten heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen und gefährlicher Körperverletzung Anklage gegen den 38-Jährigen, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Laut Staatsanwaltschaft soll das Opfer, dessen Leben nur durch eine Notoperation gerettet werden konnte, mit seiner Lebensgefährtin unterwegs gewesen sein. Diese wiederum soll zuvor mit dem Tatverdächtigen liiert gewesen sein. Die Schuld für das Scheitern der damaligen Beziehung soll der 38-Jährige dem neuen Partner der Frau gegeben haben.

Mann soll dem Paar aufgelauert und zugestochen haben

Dass seine ehemalige Lebensgefährtin in einer neuen Beziehung war, soll er erst etwa eine Woche vor der Tat erfahren haben. Er soll sich in einer Grünanlage versteckt und den beiden aufgelauert haben.

Als sich das Paar näherte, soll der Beschuldigte aus der Grünanlage gesprungen und mit einem Messer und einem Ast auf seinen Rivalen zugerannt sein. Dessen Fluchtversuch blieb erfolglos, der Beschuldigte soll ihm mit Tötungsvorsatz dann mehrere massive Stiche in den Rücken, den Brustkorb und die Arme versetzt haben. Erst durch ein Eingreifen von Zeugen soll er von weiteren Angriffen abgebracht worden sein. Zwei Tage nach der Tat stellte sich der 38-Jährige selbst beim Amtsgericht Tiergarten, er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.