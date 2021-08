Berlin - In Berlin breitet sich das Corona-Virus weiter aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag bei 50,3. Am Vortag betrug der Wert 44,4. Die Zahl steht für Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Vor einer Woche hatte der Wert 35,0 betragen.

473 neue Corona-Fälle wurden in Berlin gemeldet. Damit liegt die Gesamtzahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Virus angesteckt haben, in der Hauptstadt nun bei 185.779. Ein Todesfall kam hinzu. Insgesamt sind bisher 3586 Menschen in der Hauptstadt in Zusammenhang mit einer Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben. Rund 55 Prozent der Berliner sind laut RKI vollständig geimpft.

Bundesweite Inzidenz vor einer Woche noch bei 20,4

Auch die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen und liegt nun bei 30,1. Binnen 24 Stunden wurden 5578 Neuinfektionen sowie 19 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an. Der Wert steigt seit Wochen in Deutschland wieder kontinuierlich an. Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 20,4 gelegen.

Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Ansteckungen in Deutschland seit Beginn der Pandemie erhöhte sich nach RKI-Angaben auf 3.810.641. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg auf 91.853. Die Zahl der von einer Corona-Infektion Genesenen gab das RKI mit rund 3.675.800 an.