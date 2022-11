RKI: Long Covid bisher „unzureichend verstanden“ Wie viele Menschen sind von Long Covid betroffen? Und was sind die Ursachen dieser Erkrankung? Nach Ansicht des Robert Koch-Instituts (RKI) fehlen repräsenta... dpa

Berlin -Wie viele Menschen sind von Long Covid betroffen? Und was sind die Ursachen dieser Erkrankung? Nach Ansicht des Robert Koch-Instituts (RKI) fehlen repräsentative Studien, um diese Fragen beantworten zu können. Es sei bisher nicht möglich, sicher abzuschätzen, wie häufig Long Covid nach einer Corona-Infektion auftrete, schreibt das Institut in einem am Donnerstag veröffentlichten Bulletin.