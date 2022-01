Berlin - 180 Tage galt man bisher nach einer Corona-Infektion als genesen. Nun hat das Robert-Koch-Institut mit Wirkung zum 15. Januar neue Richtlinien für den Genesenenstatus veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass der Status statt wie bisher sechs Monate nur noch drei Monate (90 Tage) gültig ist. Als genesen gilt, wer ein positives PCR-Testergebnis vorweisen kann, das mindestens 28 Tage zurückliegt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das Robert-Koch-Institut am Sonntag mit 515,7 an. Getrieben von der Omikron-Variante war es der dritte Höchstwert in Folge.