Roadrage in Berlin-Friedrichshain: Paar verfolgt und mit Schusswaffe bedroht

In Berlin kam es zu einem drastischen Fall von Verkehrsaggression. Ein junges Paar wurde dabei von einem alkoholisierten Autofahrer mit einer Waffe bedroht.

In Berlin-Friedrichshain wurde am Mittwoch ein junges Paar mit einer Schusswaffe bedroht, nachdem ein Autofahrer sich nicht in die Spur einfädeln konnte. Der Verdächtige wurde festgenommen und konnte keinen Führerschein vorweisen. Außerdem war er betrunken.

Wie die Polizei am Donnerstag zum Hergang mitteilt, waren ein 28-Jähriger und eine 27-Jährige gegen 16.20 Uhr auf der Frankfurter Allee unterwegs, als sich ein Wagen von rechts in den stauenden Verkehr einordnen wollte.

Mann verfolgt Paar und zieht mehrmals eine Waffe

Da dies nach Angaben des Fahrers an diesem Ort nicht möglich war, teilte er dies durch Gesten dem anderen Fahrer mit. Nur wenige Sekunden später soll derselbe Wagen dann linksseitig vom Auto des Pärchens aufgetaucht sein. Der Fahrer soll daraufhin eine Schusswaffe aus dem geöffnetem Beifahrerfenster gehalten und auf den 28-Jährigen gerichtet haben. Das junge Paar flüchtete daraufhin und überfuhr eine rote Ampel. Der Tatverdächtige verfolgte das Auto allerdings und schloss auf Höhe der Finowstraße auf. Dort soll er die Waffe schließlich auf die 27-Jährige Beifahrerin gerichtet und hämisch gelacht haben.

Aus Angst duckte sich die junge Frau in den Fußraum und ihr Partner parkte das Fahrzeug bei nächster Gelegenheit. Von dort alarmierten sie die Polizei. Mit Hilfe des Kennzeichens und einer Personenbeschreibung gelang es Einsatzkräften, den Tatverdächtigen wenig später festzunehmen.

Fahrer war betrunken und hatte keinen Führerschein

Dabei nahmen die Ordnungshüter laut den Angaben einen deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Beschuldigten wahr. Ein freiwillig abgegebener Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, indem er einen Wert von rund 1,6 Promille anzeigte.

Bei der Durchsuchung des 36 Jahre alten Mannes beschlagnahmten die Polizisten eine am Hosenbund getragene Schreckschusswaffe sowie ein dazugehöriges Magazin. Tatverdächtige war außerdem nicht im Besitz eines Führerscheins. Das Auto, die Waffe und Munition wurden beschlagnahmt.

Die 27-Jährige musste nach dem Vorfall ambulant in einem Krankenhaus behandeln lwerden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.