Robbie Williams geht gelassen zu „Wetten, dass?...“ Die deutsche Samstagabend-Show „Wetten dass..?“ hat schon so manchen internationalen Star verwirrt zurückgelassen. Auch Robbie Williams hat seinen ersten Auf... dpa

ARCHIV - Der Sänger Robbie Williams (l) und Moderator Thomas Gottschalk küssen Co-Moderatorin Michelle Hunziker in der ZDF-Show «Wetten, dass..?». Es war das TV-Comeback des Jahres 2021: Thomas Gottschalk lockte fast 15 Millionen Menschen vor die Fernsehgeräte. Jochen Lübke/dpa Pool

Hamburg -Der britische Weltstar Robbie Williams (48) geht mittlerweile mit einer größeren Gelassenheit auf die „Wetten dass..?“-Couch. „Ich habe das schon einige Male gemacht. Ich verstehe nun, was von mir erwartet wird, was nötig ist“, sagte Williams der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Sein erster Auftritt in der Samstagabend-Show von Thomas Gottschalk vor etwa 20 Jahren sei dagegen noch eher beängstigend gewesen.