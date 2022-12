Robbie Williams tritt im Sommer auf königlichem Anwesen auf Pop-Legende Robbie Williams wird 2023 vor der Kulisse des royalen Sandringham Estates performen. Das Konzert findet zum ersten Mal in dieser Art statt und ma... dpa

Sandringham -Der britische Popstar Robbie Williams will im kommenden Jahr in einer besonderen Show auf dem königlichen Anwesen Sandringham auftreten. Der 48-Jährige werde am 26. August Headliner eines großen Live-Konzerts auf dem Sandringham Estate sein, das in dieser Form zum ersten Mal dort stattfinden soll, wie der Veranstalter Heritage Live mitteilte.