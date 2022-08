Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat Ausgleichsmechanismen angekündigt für den Fall, dass die Mehrwertsteuer auf die Gasumlage fällig wird. Das sagte der Grünen-Politiker am Montag in Berlin.

Zudem habe Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auf EU-Ebene um eine Ausnahme gebeten, damit Deutschland auf die geplante staatliche Gasumlage keine Mehrwertsteuer erheben muss. „Sollte das nicht gelingen, werden wir entsprechende Ausgleichsmechanismen schaffen“, sagte Habeck.

Die Gasumlage liegt ab Herbst bei 2,4 Cent pro Kilowattstunden, ohne Mehrwertsteuer. Habeck kündigte zugleich eine Lösung für Festpreisverträge an, bei denen Versorger Preise nicht weitergeben können. Er sprach von einem lösbaren Problem. Der Minister bekräftigte, gezielte Entlastungen seien nun die Aufgabe der Stunde.

Habeck bezeichnete die Umlage als eine „bittere Medizin“. Er sagte zugleich: „Mit der Umlage sichern wir die Versorgungssicherheit in Deutschland.“ Um die hohe Belastung insbesondere für einkommensschwächere Haushalte zu mildern, habe sich die Regierung bereits auf „eine Ausweitung des Wohngeldes mit einem Heizkostenzuschuss verständigt“.

Habeck: Übergewinnsteuer zur Entlastung der Bürger nutzen

Auch bekräftigte der Grünen-Politiker erneut Forderungen seiner Partei nach einer Übergewinnsteuer. Es sollte die Debatte geführt werden, ob hohe Gewinne von Unternehmen nicht zur Abfederung von Not und Armut eingesetzt werden könnten. „Sie wissen, dass ich das richtig finde“, fügte Habeck hinzu.

Hinsichtlich der angespannten Situation der Energieversorgung in Deutschland sagte Habeck, man habe ein Geschäftsmodell entwickelt, das in großen Teilen auf der Abhängigkeit von billigem russischem Gas beruht habe und damit auch auf der Abhängigkeit eines Präsidenten, der das Völkerrecht missachte und dem die liberale Demokratie und ihre Werte erklärte Feinde seien. „Dieses Modell ist gescheitert“, so der Bundeswirtschaftsminister.

Die Gasumlage soll Gasversorgern zugutekommen, die zu hohen Preisen Ersatz für ausbleibende, günstigere Gasmengen aus Russland kaufen müssen.