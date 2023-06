Habeck: Letzte Generation schadet dem Klimaschutz

Nürnberg -Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich beim evangelischen Kirchentag in Nürnberg einen Schlagabtausch mit einer Vertreterin der Klimabewegung Letzten Generation geliefert. Auf einem Podium mit der Sprecherin der Bewegung, Carla Hinrichs, erneuerte er am Freitag seine Kritik an deren Verkehrsblockadeaktionen. „Dieser Protest verhindert eine Mehrheit für Klimaschutz und treibt die Leute weg“, sagte Habeck. Die Aktionen seien unspezifisch, träfen alle und damit „in Wahrheit niemanden“, sagte er. „Damit verpufft er und macht Leute nur zornig und ärgerlich“, sagte Habeck. „Es ist keine Hilfe beim Klimaschutz.“

Er warnte außerdem davor, dem Klimaschutz alles unterzuordnen. „Wenn wir die Klimafrage über alles stellen...wozu führt das denn“, fragte Habeck. Auch für den Kirchentag sei Energie verbraucht worden, für Leinwände, Licht, und die Anreise der Zehntausenden Besucher. Aber sei es darum besser, den Kirchentag nicht abzuhalten, fragte er. „Die Schuldfrage führt im Grunde dazu, dass man handlungs- und auch denkunfähig wird.“

„Hätte ich keine vier Söhne haben sollen, weil dann der CO2-Ausstoß reduziert wäre? Das ist hoffnungslos“, betonte der Minister. Die Frage müsse darum sein: „Wie schaffen wir Klimaneutralität unter den Bedingungen einer funktionierenden Gesellschaft?“

Habeck: Gesellschaft nicht spalten, sondern mitnehmen

Es sei wichtig, so viele Menschen wie möglich mitzunehmen auf dem Weg zu einem besseren Schutz des Klimas, sagte Habeck: Wenn Politik aufhöre Menschen anzusprechen und mitzunehmen, nicht dafür arbeite, dass es Mehrheiten gebe, dann öffne das Raum für Populismus. „Politisch teile ich das Argument nicht: Die Gesellschaft spaltet sich, dann wollen wir Teil der Spaltung sein. Das ist doch falsch“, sagte Habeck.

Er warnte zudem vor der Instrumentalisierung apokalyptischer Szenarien, um Forderungen nach mehr Klimaschutz Nachdruck zu verleihen. Negativnachrichten und Schreckensszenarien „werden immer im Wettbewerb mit dem nächsten Populismus stehen“, sagte der Minister. Die Überbietung des Negativen, „getriggert durch soziale Medien, Likes und Tweets“, führe nicht dazu, dass die Gesellschaft an Verbesserung, Hoffnung und Zuversicht arbeite.

Ein Aktivist der Gruppe Letzte Generation hat seine Hand auf der Straße festgeklebt und blockiert eine Kreuzung. Swen Pförtner/dpa

In diesem Zusammenhang räumte er auch kommunikative Versäumnisse in der Debatte um sein umstrittenes Heizungsgesetz an. Sein Ansatz sei anfangs „nicht durchgedrungen“, räumte er ein. Aber inzwischen sei man „wieder auf einem Weg der Lösungsorientierung“. Habeck betonte erneut: „Das ist ein entscheidendes Gesetz.“

Hinrichs: Letzte Generation ist der „Feueralarm“

Hinrichs hielt Habeck entgegen: „Seit wann bewertet die Regierung den Protest gegen sich selber als richtig oder falsch?“ Ihre Bewegung habe sich zur Aufgabe gemacht, „Feueralarm“ zu sein wie bei einem Hochhaus, das im Keller brennt. Der Alarm sei laut und nervig, aber niemand würde im Nachhinein sagen, dass er falsch gewesen sei, sagte Hinrichs.

Kurz vor der Diskussion hatten Mitglieder der Letzten Generation sich vor dem Nürnberger Hauptbahnhof auf der Straße festgeklebt. Zum Teil wurde der Asphalt um die acht Aktivisten herum herausgeschnitten, wie ein Polizeisprecher sagte. Auf Twitter schrieb die Klimaschutzgruppe zu dieser Aktion: „Nein und Amen.“ Habeck kritisierte auch diese Blockaden: „Was können die denn dafür“, sagte er mit Blick auf die Teilnehmer des Christentreffens.

⛪️ „Nein und Amen!“



Unter diesem Motto stören Menschen, die in kirchlichen Berufen & Ämtern tätig sind, gemeinsam mit uns in Nürnberg den Alltag. 🦺



Sie leisten zivilen Widerstand gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen, die weiterhin sehenden Auges vorangetrieben wird. pic.twitter.com/2f54dmlTYB — Letzte Generation (@AufstandLastGen) June 9, 2023

Erste öffentliche Diskussion zwischen Regierung und Letzter Generation

Beide Seiten ernteten für ihre Positionen viel Applaus in der voll besetzten Halle auf dem Messegelände, die rund 4500 Besucherinnen und Besucher fasst. Hinrichs bekam für ihr Eingangsstatement sogar stehende Ovationen. Vertreter der Letzten Generation hatten bereits Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) getroffen, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Habeck ist das erste Regierungsmitglied, das öffentlich mit einer Vertreterin der umstrittenen Organisation diskutierte.

Hinrichs unterstrich die Forderung der Letzten Generation nach einem Gesellschaftsrat. Die Regierungen der vergangenen 40 Jahre hätten es „verbockt“, genug zur Abwendung der Erderwärmung zu unternehmen, sagte sie. Ihr fehle das Vertrauen, dass der aktuellen Regierung dies „in diesem System“ gelinge.

Die Vorständin der Dachorganisation Klima-Allianz, Christiane Averbeck, kritisierte indirekt ebenfalls die Aktionen der Letzten Generation. Ihre Mitgliedsorganisationen beschäftigten sich schon lange mit dem Thema und erreichten 25 Millionen Menschen. Die dort Engagierten „haben eigentlich keine Böcke darauf“, sich in den Medien nur darüber auszutauschen, ob die Proteste der Letzten Generation legitim sind oder nicht.