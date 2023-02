Habeck kritisiert Wagenknecht-Demo: „Irreführung der Bevölkerung“ „Jeder, der bei Sinnen und Verstand ist, wünscht sich Frieden“, so Habeck. Wagenknecht versuche aber etwas als Frieden zu verkaufen, das ein „imperialistischer Diktator“ Europa aufzwinge. dpa

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), hat die für diesen Samstag in Berlin geplante Friedensdemonstration scharf kritisiert. Wolfgang Kumm/dpa

Berlin -Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die für diesen Samstag in Berlin geplante Friedensdemonstration scharf kritisiert. „Jeder, der bei Sinnen und Verstand ist, wünscht sich Frieden“, sagte der Grünen-Politiker am Freitagabend in einem ARD-„Brennpunkt“. Was die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und die ihr folgenden Leute wollten, etwas als Frieden zu verkaufen, das ein „imperialistischer Diktator“ Europa aufzwinge. Wenn sich das durchsetze, wäre das eine Einladung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, die nächsten Länder zu überfallen. „Das ist kein Frieden, das ist eine Chimäre, die da aufgebaut wird, das ist eine politische Irreführung der Bevölkerung“, warnte der Vizekanzler.