Habeck über Flughafen-Blockaden: Letzte Generation schadet dem Anliegen Klimaschutz massiv

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat die Klima-Protestaktionen der Letzten Generation an den Flughäfen Hamburg und Düsseldorf verurteilt. Der Grünen-Politiker sagte am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur: „Die Aktivisten, die jetzt lauter Menschen die Reise in den Urlaub verbauen, schaden dem Anliegen Klimaschutz massiv.“ Diese Form des Protests sei nicht richtig. „Wer sich wirklich für Klimaschutz einsetzen will, der muss die gesellschaftliche Akzeptanz mit im Blick haben.“ Klimaschutz gehöre in die Mitte der Gesellschaft. „Und so sollten wir auch an Klimaschutz rangehen.“

Aktivisten der Letzten Generation hatten am frühen Donnerstagmorgen Rollbahnen der Flughäfen Düsseldorf und Hamburg blockiert. Etliche Flüge wurden gestrichen.

✈️ Rollbahnen der Flughäfen Düsseldorf und Hamburg seit 6 Uhr blockiert!



👩‍⚖️ Wir protestieren gegen die Planlosigkeit und den Gesetzesbruch der Regierung in der Klimakrise. pic.twitter.com/9VUqyVitjI — Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 13, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Reul: „Klimachaoten sind keine Aktivisten, sondern Kriminelle“

Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) kritisierte die Aktionen scharf. „Diese gefährlichen Eingriffe in den Verkehr müssen ein Ende haben“, sagte er dem Nachrichtenportal t-online. Was die Letzte Generation betreibe, sei kein Klimaschutz, sondern Kriminalität. „Wer anderen den verdienten und lange ersehnten Jahresurlaub vermiest, trägt zur Spaltung unserer Gesellschaft bei.“

Ähnlich äußerte sich auch Wissings Parteikollege Justizminister Marco Buschmann. „Viele Menschen freuen sich auf ihren verdienten Urlaub. Wenn @AufstandLastGen ihnen diese Freude nimmt, untergräbt sie die Akzeptanz für mehr Klimaschutz“, schrieb Buschmann bei Twitter. Die „Blockierer“ müssten mit strafrechtlichen Folgen sowie gegebenenfalls auch „mit millionenschweren Schadenersatzforderungen“ rechnen.

Viele Menschen freuen sich auf ihren verdienten Urlaub. Wenn @AufstandLastGen ihnen diese Freude nimmt, untergräbt sie die Akzeptanz für mehr Klimaschutz.

Zudem müssen die Blockierer neben strafrechtlichen Folgen ggf. auch mit millionenschweren Schadenersatzforderungen rechnen. — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) July 13, 2023

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte der Düsseldorfer Rheinischen Post: „Diese Klimachaoten sind keine Aktivisten, sondern Kriminelle.“ Gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr und Nötigung seien Straftaten. „Flugzeuge, die die Landung abbrechen müssen, Familien, denen man den Start in den Urlaub verderben will - das hat rein gar nichts mit legitimem Protest zu tun“, betonte er.

FDP-Politiker: Letzte Generation erweist Klimaschutz Bärendienst

Der FDP-Klimapolitiker Olaf in der Beek forderte Konsequenzen. Der klimapolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Viele Menschen arbeiten hart für ihren lang ersehnten Sommerurlaub und werden mit solchen Aktionen auf illegale und gefährliche Art und Weise bestraft. Der Rechtsstaat muss jetzt zeigen, dass er Zähne hat und hart durchgreifen.“

Der Bochumer Abgeordnete sagte weiter, wer das Klima effektiv schützen wolle, brauche die Akzeptanz der Gesellschaft. „In diesem Sinne erweist die Letzte Generation mit der Blockade der Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf dem Klimaschutz wieder einmal einen Bärendienst.“