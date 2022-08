Die Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nach Kanada sorgt für einen riesigen Shitstorm bei Twitter. Der Grund: In einem Bericht über die Reise im ARD-Mittagsmagazin ist der Flieger von innen zu sehen. Die Kamera schwenkt über mitreisende Journalistinnen und Journalisten sowie Robert Habeck. Deutlich zu sehen: Niemand der Personen trägt eine Maske. Im Infektionsschutzgesetz ist die Maskenpflicht in Flugzeugen und Fernzügen allerdings bis zum 23. September 2022 festgeschrieben.

In einem früheren, aber vom informativen Stand aktuellen Beitrag der ARD heißt es hierzu: „Die Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Flugzeugen zum Schutz vor dem Coronavirus wird vorerst weiter fortbestehen. Das sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte zuvor gefordert, die Pflicht in Verkehrsmitteln aufzuheben.“

Befreit PCR-Test von der Maskenpflicht im Flugzeug?

Lieber @Bundeskanzler @BMG_Bund



wie passt das zusammen, dass im Regierungsflugzeug von 🇩🇪-🇨🇦 keine Maskenpflicht herrscht, Sie aber die Durchsetzung zB von @Lufthansa_DE fordern?



Lieber @Bundeskanzler @BMG_Bund

wie passt das zusammen, dass im Regierungsflugzeug von 🇩🇪-🇨🇦 keine Maskenpflicht herrscht, Sie aber die Durchsetzung zB von @Lufthansa_DE fordern?

Sie sollten dringend die #Maskenpflicht im ✈️ abschaffen, wie es zB in Nachbarländern der Fall ist pic.twitter.com/CTNylFbyrM — Mr. Ma (@SunriserMa) August 22, 2022

In dem Beitrag heißt es weiter, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe Wissings Vorstoß abgelehnt. „Mit täglich bis zu 150 Coronatoten und einer immer noch sehr hohen Inzidenz fehlt der Spielraum, auf Masken im öffentlichen Verkehr zu verzichten“, schrieb der SPD-Politiker auf Twitter.

Auf Twitter wurde das Video am Montag tausendfach geteilt und kommentiert - die Empörung über Habeck, Scholz und insbesondere die mitreisenden Journalisten ist groß. Die Journalistin Miriam Hollstein, Chefreporterin beim Nachrichtenportal t-online.de, wehrt sich gegen die Vorwürfe. Sie schreibt: „Funfact für alle Trolle: Für diesen Flug mussten alle Mitreisenden einen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden war.“

Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz?

Die Lufthansa hingegen verneint, dass ein negativer PCR-Test von der Maskenpflicht befreit. Das Unternehmen teilte am Montag bei Twitter auf Nachfrage mit: „Ein negativer PCR Test befreit nicht vom Tragen einer Maske.“

Nun wird bei Twitter die Frage diskutiert, ob alle Mitreisenden gegen das geltende Infektionsschutzgesetz verstoßen haben. Die Juristin Sylvia Kaufhold schreibt dazu: „Sieht so aus. Zwar ist der internationale Anwendungsbereich der Maskenpflicht in „Verkehrsmitteln des Luftverkehrs“ in § 28b Abs. 1 IfSG nicht konkretisiert. Könnte sich z. B. nur auf deutsche Airlines bzw. deutsches Territorium / Luftraum beziehen. Ist hier aber alles gegeben.“

Ein negativer PCR Test befreit nicht vom Tragen einer Maske. Bitte informiere dich Online (>Muss jeder Gast an Bord eine Maske tragen? https://t.co/S5PheTVfu5) über die Maskentragepflicht bzw. über die Ausnahmeregelung. /Nina — Deutsche Lufthansa (@Lufthansa_DE) August 22, 2022

An anderer Stelle wird hingegen darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Flug im Regierungsflieger nicht um ein öffentliches Verkehrsmittel handelt und die Maskenpflicht an Bord somit nicht gelte. In aktuell gültigen Gesetzestext, der am 20. März 2022 in Kraft getreten ist, heißt es hingegen ausdrücklich, dass die Maskenpflicht „im Luft- und Personenfernverkehr“ weiter gilt.

„Sieht es blöd aus, wenn solche Bilder öffentlich werden?“

Der öffentlich-rechtliche WDR schreibt zu der Thematik Maskenpflicht in Flugzeugen: „Muss ich während des Fluges eine Maske tragen? Ja. Die Maskenpflicht im Flugzeug gilt laut dem Bundesinfektionsschutzgesetz weiterhin auf allen innerdeutschen Strecken sowie auf Flügen, die in Deutschland starten oder landen. Beim Ein- und Aussteigen sowie während des gesamten Fluges muss daher in der Regel eine FFP2-Maske getragen werden.“

Der Journalist Gordon Repinski, der nach eigenen Angaben mit an Bord war, nimmt in mehreren Tweets Stellung zu den Vorwürfen. Unter anderem schreibt er dazu: „Sieht es trotzdem blöd aus, wenn solche Bilder öffentlich werden? Total. Es ist ein Beispiel mehr dafür, wie ein Flickenteppich an Regeln nur Vertrauen zerstört. Und am Ende kann die Antwort darauf nur sein – so einheitliche Regeln wie möglich. Und damit so wenig wie möglich.“

Nach Angaben des Focus hieß es am Montag aus Regierungskreisen, dass sich alle Teilnehmenden „regelkonform“ verhalten hätten. Der Grund: An Bord der Maschinen der Flugbereitschaft der Bundeswehr gelte keine Maskenplicht, stattdessen aber die Nachweispflicht eines aktuellen PCR-Tests. Damit sei ein „sehr hohes Schutzniveau gewährleistet.“