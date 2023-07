Robert Habeck: Verhältnis zu Christian Lindner ist „supi“

Trotz der Konflikte in der Ampel-Koalition hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach eigenen Angaben noch immer ein gutes Verhältnis zu Finanzminister Christian Lindner (FDP). „Persönlich läuft es supi“, erklärte der Wirtschaftsminister am Montag in der Sendung Frühstart von RTL/ntv. „Er ist der Finanzminister, er muss das Geld zusammenhalten. Ich bin der Wirtschaftsminister und würde gerne Initiativen für die Wirtschaft geben“, so Robert Habeck die Situation.

Für viele grüne Ziele in der Wirtschaft seien Zuschüsse und Kreditabsicherungen notwendig. „Insofern haben wir systemisch sozusagen ein gewisses Spannungsverhältnis“, sagte Habeck. Doch das Persönliche sei davon nicht betroffen. Zuletzt hatte es besonders zwischen den Grünen und der FDP Streit um den Haushalt gegeben.