Ralph „Sonny“ Barger, Gründungsmitglied des Rockerclubs Hells Angels, ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 83 Jahren an einem Krebsleiden gestorben, heißt es auf dem Facebook-Profil des US-Amerikaners. „Wenn Sie diese Nachricht lesen, werden Sie wissen, dass ich nicht mehr da bin. Ich habe darum gebeten, dass diese Nachricht sofort nach meinem Ableben veröffentlicht wird“, heißt es dort.

Barger, genannt „Sonny“, kam 1938 im US-Bundesstaat Kalifornien zur Welt. Nachdem Barger wegen Dokumentenfälschung aus der US-Armee ausgeschlossen wurde, war er mutmaßlich im Jahr 1957 an der Gründung des Motorradclubs „Hells Angels“ in Oakland beteiligt. Über das Gründungsjahr der internationalen Organisation, die sogenannte „Chapter“ (Abteilungen) auf der ganzen Welt und auch in Deutschland umfasst, gibt es unterschiedliche Informationen.

Hells-Angels-Gründer Ralph Barger: Krebserkrankung seit 1982

1982 erkrankte der starke Raucher an Kehlkopfkrebs, so dass der Kehlkopf entfernt werden musste und Barger seine Stimme verlor. Über ein Tracheostoma lernte er mühsam wieder sprechen.

Barger ist Zeit seines Lebens als prominentes Gesicht des Rockerclubs in Erscheinung getreten. Bereits 1967 war er im Kinofilm „Die wilden Schläger von San Francisco“ zu sehen. Mit seiner Autobiografie „Hell’s Angel: Mein Leben“ wurde er Anfang der 2000er-Jahre zum Bestsellerautor.