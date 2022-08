Vor dem großen Konzert der Rolling Stones am Mittwochabend in der Berliner Waldbühne hat sich Stones-Sänger Mick Jagger die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt angeschaut. Wie der 79-Jährige auf Twitter mitteilt, unternahm er in der Nacht zum Mittwoch eine kleine Sightseeing-Tour.

Mick Jagger postete ein Bild von sich vor dem Brandenburger Tor und schrieb: „Enjoyed looking around Berlin last night, see you at the show later!“ (Ich habe es genossen, mich letzte Nacht in Berlin umzusehen. Wir sehen uns später bei der Show!) Die Band war am Montagabend in Berlin gelandet, geschlafen wird im Hotel Adlon am Brandenburger Tor. Am Mittwoch gegen 15 Uhr machte sich die Band auf den Weg zur Waldbühne.

Enjoyed looking around Berlin last night, see you at the show later! 🇩🇪 pic.twitter.com/GIIvyycqea — Mick Jagger (@MickJagger) August 3, 2022

Stones-Konzert in der Waldbühne: Gibt es noch Karten – und wo?

Am Abend spielen die drei ewigen Rocker Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood in der Waldbühne („Sixty“-Tour, Einlass ab 16.30 Uhr, Start 18.30 Uhr).

Zum Konzert in der Berliner Waldbühne werden 22.000 Stones-Fans erwartet. Die Waldbühne ist restlos ausverkauft, Tickets gibt es offiziell keine mehr.

Beim Tickethändler Viagogo werden noch Karten ab 900 Euro angeboten. Bei Ebay-Kleinanzeigen gibt es so gut wie keine Karten mehr. Ein Ticket wurde am Mittwochnachmittag noch für 700 Euro angeboten.