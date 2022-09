Die Tour zum Rammstein-Album „Zeit“ geht in die Verlängerung: Die Band hat am Donnerstag vier Deutschland-Konzerte für Sommer 2023 angekündigt.

Die Rammstein-Shows sollen am 7./8. Juni im Münchner Olympiastadion sowie am 15./16. Juli 2023 im Berliner Olympiastadion stattfinden. Die Ticketpreise liegen bei 70 bis 131 Euro zuzüglich Gebühren.

Vorverkauf startet: Hier gibt es Rammstein-Tickets

Mitglieder des Fanclubs LIFAD haben Zugang zum exklusiven Ticket-Vorverkauf ab 6. September 2022, 10 Uhr, über Eventim. Der offizielle Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 8. September 2022, um 10 Uhr.

Rammstein 2023: Lindemann macht geheimnisvolle Andeutungen

Bereits zum Ende ihrer jüngsten Europa-Konzertreihe hatten Rammstein und Sänger Till Lindemann weitere Shows im kommenden Jahr angedeutet. „Thank you Europe, see you 2023“, hatte Lindemann auf Instagram gepostet. Beim Konzert im belgischen Ostende wurden auf der Bühne die Farben von zwölf Ländern eingeblendet – jeweils mit dem Hinweis „See you in 2023!“. Auch dies wurde als neue Tour-Ankündigung verstanden.

Zuletzt hatte ein geplantes Silvesterkonzert 2022/23 von Rammstein in München für Wirbel gesorgt. Das angedachte Event wurde aber abgesagt.