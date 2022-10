Seine Hits „Whole Lotta Shakin’ Goin’ On“ und „Great Balls of Fire“ machten Jerry Lee Lewis berühmt. Nun ist „The Killer“ mit 87 Jahren gestorben.

Die Rock’n’Roll-Legende Jerry Lee Lewis ist tot. Der Musiker starb im Alter von 87 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Mississippi, wie sein Agent am Freitag mitteilte. Er starb demnach eines natürlichen Todes. Seine siebte Ehefrau Judith Coghlan Lewis sei an seiner Seite gewesen.

Jerry Lee Lewis gilt als einer der einflussreichsten Musiker der vergangenen Jahrzehnte. Er gehörte neben Elvis Presley und anderen zu den bekanntesten Vertretern des Rock’n’Roll. Songs wie „Whole Lotta Shakin’ Goin’ On“, „Great Balls of Fire“ und „Breathless“ machten ihn zum Weltstar. Das Fachblatt Rolling Stone listete Jerry Lee Lewis auf Rang 24 der „100 größten Künstler aller Zeiten“.

Jerry Lee Lewis: Sei wilder Lebensstil sorgte für Schlagzeilen

Der Musiker mit den blonden Locken schuf nicht nur zahlreiche Hits, sondern sorgte auch mit seinen wilden Lebensstil regelmäßig für Schlagzeilen. Sein Leben war auch von vielen Frauengeschichten, übermäßigem Alkoholkonsum und Steuerstreitigkeiten geprägt.

Der 1935 im US-Bundesstaat Louisiana geborene Lewis mit dem Spitznamen „The Killer“ hatte noch im hohen Alter auf der Bühne gestanden und seine Fans begeistert. Zuletzt hatte er allerdings, unter anderem nach einem Schlaganfall 2019, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Erst am Mittwoch hatte das Portal TMZ Jerry Lee Lewis fälschlicherweise für tot erklärt. Zwei Tage später ist es nun wahr: Der Sänger und Pianist ist gestorben.