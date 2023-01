Rod Stewart ruft im Fernsehen an: „Ändert verdammte Regierung“ Überraschender Anruf im britischen TV: Sänger Rod Stewart äußert live seinen Frust über die aktuelle Regierung. dpa

Der britische Sänger Rod Stewart hat überraschend in einer Sendung von Sky News angerufen. Suzan Moore/PA Wire/dpa/Archiv

London -Der britische Popstar Rod Stewart hat live im Fernsehen seinem Frust über die konservative britische Regierung Luft gemacht. „Ich war lange selbst ein Tory, aber ich denke, diese Regierung sollte jetzt zurücktreten und die Labour-Partei ranlassen“, sagte der 78-jährige Singer-Songwriter („The First Cut Is the Deepest“), der am Donnerstag unangekündigt in einer Sendung von Sky News anrief, in der Zuschauer zu Wort kommen.