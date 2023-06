Römertopf: Hersteller von Kulttopf ist pleite

Energiekrise, Ukraine-Krieg und neue Gesetze machen landesweit vielen Unternehmen zu schaffen. Der Hersteller des bekannten Römertopfes zum Garen von Speisen im Backofen ist nun insolvent. Das Unternehmen Römertopf Keramik aus dem rheinland-pfälzischen Ransbach reichte einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren beim Amtsgericht Montabaur ein, wie aus am Freitag veröffentlichten Unterlagen hervorgeht. Demnach wurde der Rechtsanwalt Marcel Gast zum Insolvenzverwalter ernannt.

Römertopf Keramik habe nach sehr guten Entwicklungen in den Jahren 2017 bis 2021 seit Russlands Angriff auf die Ukraine einen starken Umsatzrückgang verzeichnet, sagte der Geschäftsführer Frank Gentejohann der Düsseldorfer Wirtschaftswoche. Hinzu kämen Kostenexplosionen bei Energie, Rohstoffen, Löhnen und Produktionsmitteln.

Ein recht gutes Weihnachtsgeschäft 2022 habe zwar wieder Hoffnung gegeben. Diese Hoffnung habe sich aber seit der Ankündigung des neuen Heizungsgesetzes durch die Politik zerschlagen. In der Folge sei es erneut zu einem „massiven Nachfrageeinbruch aufgrund der Verängstigung der Verbraucher“ gekommen.

Römertopf: Über 30 Prozent der Mitarbeiter mussten bereits gehen

Das Unternehmen habe im vergangenen Jahr bereits ein Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen müssen und einen Umsatzrückgang von über 40 Prozent gehabt, so Gentejohann. Die Produktion in Deutschland werde wohl schließen, die 44 Mitarbeiter in Ransbach seien noch für drei Monate beschäftigt. Bislang werden Töpfe auch in einer Lohnfertigung in Portugal hergestellt.

Nach Angaben des Unternehmens wurde der Römertopf 1967 vom Keramikunternehmen Eduard Bay erfunden. Die Marke Römertopf ist seit 1997 eingetragen.