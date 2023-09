Nach Schlaganfall in Südfrankreich: Schlagersänger Roger Whittaker ist tot

Der britische Schlagersänger Roger Whittaker ist nach einem Schlaganfall im Alter von 87 Jahren gestorben. Das teilte seine Plattenfirma Sony Music der Deutschen Presse-Agentur am Montag mit. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet. Demnach starb der Schlagersänger bereits am 13. September in Südfrankreich. Am Samstag soll er im engsten Kreis der Familie beerdigt worden sein. Roger Whittaker veröffentlichte in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Schlagerhits wie „Albany “oder „The Last Farewell“.

Mehr in Kürze.