Rohr in Friedrichsfelde geplatzt: 250 Wohnungen ohne Wasser

In der Mellenseestraße 40/41 in Friedrichsfelde ist am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr eine Wasserleitung geplatzt und hat etwa 250 Wohnungen von der Wasserversorgung abgeschnitten. Das teilten die Berliner Wasserbetriebe auf Anfrage der Berliner Zeitung mit. Die Reparatur des Versorgungsrohrs dauert nach Angaben der Wasserbetriebe noch bis etwa 20 Uhr am Sonntagabend.

Bis dahin steht eine Wasser-Zapfsäule vor dem Haus in der Mellenseestraße bereit. Außerdem verteilte das Landesunternehmen Not-Wasserbeutel. Der Lichtenberger Katastrophenschutz-Beauftragte Philipp Cachée rief die Anwohner der Mellenseestraße unter anderem über Twitter auf, ältere und körperlich eingeschränkte Nachbarn bei der Selbstversorgung mit Wasser zu unterstützen.

⚠️ Havarie Trinkwasserversorgung 🚨



In der Mellenseestraße 56 musste d Wasser für ca 250 Haushalte abgestellt werden.



💦- Notversorgung:

Mellenseestraße 40/41



Unterstützen Sie Ältere und körperlich eingeschränkte Nachbarn bei der Selbstversorgung!



Die @wasserbetriebe sind… — KB11_1 (@KB11_1) July 30, 2023

Durch die Havarie ist viel Schlamm in das Rohr mit 15 Zentimeter Durchmesser gelangt. „Wir spülen das Rohr natürlich gründlich“, sagte die Pressesprecherin der Berliner Wasserbetriebe, Astrid Hackenesch-Rump. Trotzdem sei das Wasser aus den Leitungen in den betroffenen Wohnungen auch nach der Reparatur heute Abend mit Vorsicht zu genießen. „Bewohner sollten auf Nummer Sicher gehen und das Wasser, das sie verzehren, vorher abkochen“, sagte Hackenesch-Rump.

Sich mit dem Wasser zu waschen oder zu duschen sei unbedenklich. Vorsichtig sollte man laut Hackenesch-Rump aber sein, wenn man offene Wunden oder beispielsweise einen künstlichen Darmausgang hat. Auch bei der Zubereitung von Babynahrung solle man vorsichtig sein.

Nach der Reperatur nehmen die Wasserbetriebe Proben, die im Labor analysiert werden. Das dauere ungefähr drei Tage. Danach will das Landesunternehmen den Anwohnern Bescheid geben, ob sie ihr Wasser weiter abkochen müssen. Als erstes am Einsatzort war die Feuerwehr. Laut Pressestelle musste im Rahmen des Einsatzes in der Mellenseestraße ein Baum gefällt werden.