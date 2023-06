Am Mittwochmorgen ist in der Dietlindestraße in Berlin-Lichtenberg ein Trinkwasserrohr geplatzt.

Am Mittwochmorgen ist in der Dietlindestraße in Berlin-Lichtenberg ein Trinkwasserrohr geplatzt. Derzeit ist die Straße vollkommen überflutet, wie auf Videoaufnahmen in den sozialen Medien zu erkennen ist. Die Polizei ließ die Straße vollständig sperren. Wie lange der Einsatz andauert, ist unklar.

Auf Anfrage bestätigten die Berliner Wasserbetriebe (BWB), dass gegen 10 Uhr eine 20 Zentimeter dicke Trinkwasserleitung gebrochen ist. Der Grund für das Brechen der Leitung konnte nicht genannt werden.

🚨⚠️ Einsatz in der Dietlindestrasse in #Lichtenberg. Die Havarie an einem Frischwasserrohr sorgt derzeit für Probleme.



Es wird derzeit geprüft welche Haushalte von der Wasserversorgung abgeschnitten werden müssen.



Alle notwendigen Kräfte sind vor Ort !@polizeiberlin… pic.twitter.com/OsRwdKpKxi — KB11_1 (@KB11_1) June 28, 2023

Kein Zugang zu Trinkwasser: Zwei Notfallversorgungsstellen eingerichtet

Das Wasser in dem betroffenen Bereich wurde abgestellt. Aktuell sind die Häuser in der Dietlindestraße 2 bis 8 und 10 bis 16 ohne Frischwasserversorgung. Eine Notfallversorgung mit Trinkwasser wurde an den jeweils angrenzenden Straßen zum Einsatzgebiet Ortliebstraße/Dietlindestraße sowie Rüdigerstraße/Dietlindestraße eingerichtet. Aus Sicherheitsgründen wird in den betroffenen Häusern vollständig der Strom abgestellt.