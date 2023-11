Rohrbruch in Westend: Jafféstraße bis Freitag gesperrt – Staugefahr

In der Jafféstraße in Berlin-Westend hat es am Dienstagvormittag einen Wasserrohrbruch gegeben. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Dienstag auf X (ehemals Twitter) mitteilte, sei die Straße in Richtung Heerstraße ab Messedamm/Eichkampstraße für den Autoverkehr vollständig gesperrt.

Die Reparaturarbeiten sollen voraussichtlich bis Freitag andauern. Aufgrund der Sperrung kann es rund um die betroffene Straße zu Stau kommen.