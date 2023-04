Rollerfahrer in Berlin-Friedrichshain verletzt Ein Rollerfahrer ist in Berlin-Friedrichshain gestürzt und verletzt worden. Ein Autofahrer oder eine Autofahrerin, die am Unfall am Dienstagnachmittag beteil... dpa

Berlin -Ein Rollerfahrer ist in Berlin-Friedrichshain gestürzt und verletzt worden. Ein Autofahrer oder eine Autofahrerin, die am Unfall am Dienstagnachmittag beteiligt gewesen sein sollen, fuhr nach Angaben der Polizei vom Mittwoch weiter und blieben unbekannt. Der 33 Jahre alte Rollerfahrer kam in ein Krankenhaus und wurde dort intensivmedizinisch behandelt.