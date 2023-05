„Romance Scam“: Berlinerin betrügt Internetflirts um Zehntausende Euro

Die 25-jährige Angeklagte habe sich über Onlinedating-Plattformen ins Vertrauen ihrer Opfer geschlichen. Dann gab sie vor, sich in einer Notlage zu befinden.

Eine 25-Jährige soll in Berlin über Onlinedating-Plattformen mehrere Frauen betrogen haben. Die Beschuldigte habe über sogenanntes Romance Scam ihr Bankkonto für Geldflüsse zur Verfügung gestellt und muss sich deswegen nun wegen sechs Fällen der Geldwäsche vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Mit Schmeicheleien und Tricks habe sich die Angeklagte in das Vertrauen von mindestens sechs Frauen geschlichen. Dabei schilderte sie offenbar mit unterschiedlichen Benutzerkonten den Internetbekanntschaften später verschiedene Notlagen. Die Zuneigung und Gutherzigkeit der Frauen ausnutzend, brachte sie die Frauen dazu, Geld für vermeintliche Arzt- oder Reisekosten als spontane Finanzspritze zu überweisen, so die Staatsanwaltschaft weiter.

Diese Gelder sollen zwischen April und August 2020 bei der Beschuldigten eingegangen sein, die es dann – obwohl ihr die illegale Herkunft des Geldes laut Anklage der Staatsanwaltschaft bekannt war – an andere Konten weitergeleitet habe. Insgesamt 85.200 Euro soll sie so „gewaschen“ haben. In dieser Höhe müsste sie möglicherweise im Falle einer Verurteilung gegenüber den geschädigten Frauen zusammen mit den Hintermännern auch zivilrechtlich haften.