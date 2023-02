Rosa von Praunheims Film über Rex Gildo Bekannt wurde er als braun gebrannter Spaßmacher, der seinen Fans „Hossa, Hossa“ entgegen schmetterte. Spätestens seit seinem Tod vor fast 24 Jahren ist Rex ... Britta Schultejans , dpa

In "Rex Gildo - Der letzte Tanz" zeichnet Regisseur Rosa von Praunheim das Leben der deutschen Schlager-Ikone semi-dokumentarisch nach, mit Archivmaterial, Interviews und großartigen, feinfühligen Spielfilmszenen, in denen die Film-Entdeckung Kilian Berger als junger Rex und Kai Schumann als gealterter Ex-Star glänzen.

München -Vor mehr als 50 Jahren brachte Regisseur Rosa von Praunheim den bahnbrechenden Film „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ heraus. Jetzt illustriert er eine solch perverse Situation an einem sehr prominenten Beispiel: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (0.05 Uhr) zeigt das Erste seinen Film „Rex Gildo - der letzte Tanz“.