Rosenmontagszüge sind zurück - Hunderttausende erwartet Zwei Jahre legte Corona die Rosenmontagszüge lahm - jetzt rollen sie wieder. Auf den Persiflagewagen wird unter anderem der Ukraine-Krieg aufgegriffen. In Kö... dpa

Kölner Karnevalisten - in der Rheinmetropole windet sich heute der größte deutsche Karnevalszug durch die Stadt. Oliver Berg/dpa

Köln/Düsseldorf/Mainz -Erstmals seit drei Jahren setzen sich am Montag wieder die Rosenmontagszüge in Bewegung. 2021 und 2022 waren die Züge wegen Corona ausgefallen. Im vergangenen Jahr hatte es in Köln stattdessen eine Demonstration gegen den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gegeben. Daran hatte sich eine Viertelmillion Menschen beteiligt. Diesmal ist der Krieg ein Thema auf den Persiflagewagen.