Berlin-Mitte: Räuber überfällt Mann mit Rollator

Ein Unbekannter hat in der Torstraße einen Senior überfallen. Der 67-Jährige wurde dabei verletzt. Vom Täter fehlt jede Spur.

Die Polizei: Ein 67-jähriger Mann wurde am Mittwochnachmittag nahe des Rosenthaler Platzes überfallen.

Die Polizei: Ein 67-jähriger Mann wurde am Mittwochnachmittag nahe des Rosenthaler Platzes überfallen. Joko/imago

Bei einem Raubüberfall in Berlin-Mitte ist am Mittwochnachmittag ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, lief der 67-Jährige mit seinem Rollator die Torstraße entlang, als es einem Unbekannten gelang, seine Handtasche zu stehlen.

Eine Frau sprach den mutmaßlichen Dieb an. Dieser stieß den 67-Jährigen daraufhin um und flüchtete mit der Handtasche in Richtung Rosenthaler Platz. Erst als weitere Zeugen versuchten, den Flüchtenden aufzuhalten, ließ er die Tasche fallen und rannte weiter in Richtung Weinbergsweg.

Der 67-Jährige brach sich bei dem Sturz den Unterarm und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.