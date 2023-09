Rostow und Moskau: Russische Flugabwehr schießt Drohnen ab – Video zeigt Explosion

In Rostow an der Don in Russland ist es in der Nacht offenbar zu Drohnenangriffen gekommen. Wie russische Behörden am frühen Donnerstagmorgen mitteilen, habe die Flugabwehr des Landes die Drohnen abschießen können. Videos, die am Morgen in den sozialen Netzwerken kursieren, sollen jedoch eine Explosion zeigen, die sich am Morgen in Rostow ereignet haben soll.

Nach Angaben der russischen Behörden sei jedoch lediglich ein Mensch durch Trümmer einer abgeschossenen Drohne im Stadtzentrum leicht verletzt worden. Ins Krankenhaus kam die Person nicht, so der Gouverneur von Rostow Wassili Golubew auf Telegram. Ebenfalls beschädigt worden seien Fenster, Fassaden und Autos. Rostow an der Don liegt nicht weit entfernt von der Grenze zur Ukraine.

Russland: Drohnenabschuss auch in Moskau

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin schrieb ebenfalls auf Telegram, in einem Stadtbezirk der Hauptstadt sei eine Drohne abgeschossen worden. Verletzte oder Schäden seien erst einmal nicht gemeldet worden.

Seit mehr als 18 Monaten führt Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine und beschießt dabei auch das Hinterland des Nachbarn mit Drohnen und Raketen. Inzwischen mehren sich aber auch Angriffe auf russisches Hinterland. Mehrfach schon haben Drohnen auch Objekte in Moskau selbst beschädigt, auch wenn der Umfang der Schäden und Opfer, die ukrainische Drohnenangriffe in Russland fordern, nicht mit dem Ausmaß der russischen Attacken zu vergleichen ist.

In der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka wurden unterdessen etwa am Vortag mindestens 17 Menschen durch russischen Beschuss eines Marktplatzes getötet – darunter ein Kind.