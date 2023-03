Royales „Goodbye“: König Charles und Königin Camilla nach England abgeflogen

Nach drei Tagen in Deutschland hat das Königspaar seinen Besuch beendet. Am Freitag ging es von Hamburg zurück nach Großbritannien.

Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla haben ihren Deutschlandbesuch beendet. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und seine Frau Eva-Maria verabschiedeten das Königspaar zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender am späten Freitagnachmittag am Hamburger Flughafen. Anschließend hob die Maschine Richtung Großbritannien ab.

Nach Stationen in Berlin und Brandenburg war das Königspaar am Freitagmittag in Hamburg angekommen. Am Rathausmarkt jubelten dem Königspaar Tausende Menschen zu. Der dreitägige Staatsbesuch endete mit einem Empfang der Britischen Botschaft mit rund 1000 geladenen Gästen im Schuppen 52 im Hafen.

Es war der erste Auslandsbesuch des britischen Königs noch vor seiner Krönung am 6. Mai. In Berlin besuchte Charles unter anderem den Bundestag, begrüßte Royals-Fans vor dem Brandenburger Tor und schlenderte mit der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) über den Wochenmarkt am Wittenbergplatz.